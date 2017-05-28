Tarım işçilerini taşıyan Yusuf Yerlikaya'nın (44) kullandığı 38 EZ 199 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.
Araçta bulunan Muazzez Duman (30) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 20 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan Yusuf Yerlikaya'nın (44) kullandığı 38 EZ 199 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.