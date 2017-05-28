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Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 21 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan Yusuf Yerlikaya'nın (44) kullandığı 38 EZ 199 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas karayolu Sarımsaklı Barajı mevkisinde yol kenarına devrildi.

Araçta bulunan Muazzez Duman (30) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve araçtaki 20 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tarım #tarım işçisi #işçi #taşıma #kamyonet #devrilme #Ölü #yaralı
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