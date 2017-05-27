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Kazada yaralandı, paraları bırakmadı

Muğla'da devrilen bankaya ait para nakil aracının güvenlik görevlisi, yaralanmasına rağmen polis ve jandarma olay yerine gelinceye kadar aracı terk etmedi.

Kazada yaralandı, paraları bırakmadı

Muğla'da devrilen bankaya ait para nakil aracının güvenlik görevlisi, yaralanmasına rağmen yetkililer gelinceye kadar kaza yerinden ayrılmadı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ümit Sarı'nın kullandığı bir bankaya ait 34 AS 8793 plakalı para nakil aracı, Muğla-Köyceğiz karayolu Balıklı mevkisinde, yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Sarı ile özel güvenlik görevlisi Emrah Kara yaralandı. Sürücü ve güvenlik görevlisi, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başardı. 

Güvenlik görevlisi Kara, araçta yüklü miktarda para olduğunu belirterek, kaza yerinden ayrılmak istemedi. Sağlık ekipleri, Kara'ya aracın yanında müdahale etti. Boyunluk takılan güvenlik görevlisi, polis ve jandarma ekipleri olay yerine gelinceye kadar aracı terk etmedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından yaralılar, Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki para ise bankaya ait bir başka para nakil aracına yüklendi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
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