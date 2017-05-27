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Kedi ile köpeğin dostluğu

Sinop'ta köpek "Tomi" ile kedi "Fiko" dostluklarıyla dikkati çekiyor.

Kedi ile köpeğin dostluğu

Sinop'ta "Fiko" adı verilen kediyle "Tomi" adlı köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Eski garaj mevkisinde barınan Fiko'nun kendisini diğer köpeklerden koruyan Tomi ile oyunlar oynaması ilgiyle izleniyor.

Bölge esnafı Orhan Ketenci, AA muhabirine, "Tomi" ile "Fiko" adı koydukları kediyle köpeğin dostlukları karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Ketenci, "Uzun zamandır bu kedi ile köpek böyle dostluk sergiliyor. Güneşli havalarda birlikte oyunlar oynayıp birlikte uyuyorlar. Köpek, yabancı köpekler geldi mi kediyi koruma altına alıyor. Yaşam alanlarına kesinlikle başka köpek sokmuyor. Yabancı köpekler geldiğinde havlayıp onları kovalıyor." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kedi #kedi köpek dostluğu #köpek #Sinop
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