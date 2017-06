Samsun Büyükşehir Belediyesinin sokak kedileri için her türlü konforu düşünerek oluşturduğu "Kedi Kasabası"nın 800'üncü konuğu, bir otomobilin çarptığı kedi oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sokak kedileri için her türlü konforu düşünerek oluşturduğu "Kedi Kasabası"nın 800'üncü konuğu bir otomobilin çarptığı "Tekir" adı verilen sokak kedisi oldu.



Büyükşehir Belediyesinin sokak kedileri için her türlü konforu düşünerek 2 yıl önce kenttin 20 kilometre uzağına 10 dönümlük ormanlık araziye yaptığı "5 yıldızlı" Kedi Kasabası'nın sakinlerinin sayısı her geçen gün artıyor.



Barınma, beslenme ve oyun alanlarının bulunduğu kasabada, ilk açıldığında 50 olan kedi sayısı 2 yılda 16 kat arttı.



Kasabanın son sakini ise İlkadım ilçesinde bir otomobilin çarptığı ve sol ayağı kırılan "Tekir" adı verilen sokak kedisi oldu. Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Kedi Kabası'na götürülen Tekir'e buradaki veteriner hekimler sahip çıktı. Ayağı alçıya alınan ve her gün pansumanı yapılan Tekir, 5 yıldızlı kasabanın sunduğu imkanların tadını çıkarmaya başladı.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, AA muhabirine, kasabayı 2 yıl önce tamamladıklarını ve ilk sakinlerinin 50 sokak kedisi olduğunu söyledi.



Kasabada kedi sayısının sürekli artığına işaret eden İşler, "Tekir" ile bu sayının 800'e ulaştığını belirtti.



Kasabada yavrusu olan kediler için ayrı yaşam alanı var



İşler, kasabayı kedilerin ihtiyaçlarına göre düzenlediklerini ifade ederek, "Alanda kedilerin ihtiyaç duyduğu şeyleri gözlemleyerek yeni bir yaşam alanı daha oluşturduk. Anneli kediler için ayrı yaşam alanı, erkek ve dişi kedilerin davranış biçimlerine göre de daha dinamik bir yapı var." dedi.



Sokak kedilerinin 45'inin araç çarpması nedeniyle kendilerine getirildiğini vurgulayan İşler, "Tekir"in de otomobil çarptığı için sol ön bacağının kırıldığını dile getirdi.



İşler, şöyle devam etti:



"Tekir 800'üncü kedimiz oldu. Kasabada yaşam kalitesi daha yüksek olacak. Ayağı kırıktı. Veteriner hekimlerimiz tedavisini de gün aşırı yapmaktadır. Kasaba bir barınak değil, yaşam alanıdır. Sokak kedileri bize ilçe merkezleri ve bazı illerden getiriliyor. Biz burada kedilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi yerine getiriyoruz."



Kasabada kediler için oyun alanları da bulunduğunu vurgulayan İşler, "Kedilerin beslenme ihtiyacını karşıladığı beslenme alanları, barınma alanları, oyun alanları bulunuyor. Ayrıca hem bireysel hem de toplu barınma alanları bulunuyor. Bu yıl kışın zorlu geçmesi nedeniyle kasaba içine kışlık alanlar da yaptık. Yani biz de onların yaşamlarına katkı vermek için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.