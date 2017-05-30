AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yaşayan Hanım- Salih Tanrıkulu çiftinin 5 çocuğundan 3'ü 'kelebek hastalığı' olarak bilinen 'epidermolozis bülloza' nedeniyle yaşamlarını yitirdi. 24 yaşındaki kızları Nebahat'in de aynı hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Salih Tanrıkulu, "Kızım Nebahat'i de bu hastalıktan kaybetmek istemiyorum" dedi.

Doğubayazıt'ın Uluyol Mahallesi'nde oturan Hanım- Salih Tanrıkulu çiftinin çocukları, halk arasında Kelebek hastalığı olarak bilinen 'Epidermolozis bülloza' hastalığının pençesinden bir türlü kurtulamıyor. Salih Tanrıkulu, 5 çocuğundan 4’ünün vücudundaki derilerin soyularak yara olduğunu belirtti. Yatağa mahkum halde yaşayan kardeşlerden Süheyla'yı 1 aylık, Fatma'yı 2 aylık, Çetin'i 6 aylıkken toprağa verdiklerini anlatan 58 yaşındaki Salih Tanrıkulu, şunları söyledi:



"Benim 5 çocuğum vardı. 2 kızımla, 1 oğlum kelebek hastalığı yüzünden öldü. 30 yaşındaki oğlumun bir problemi yok. Ancak 24 yaşındaki kızım Nebahat’in durumu oldukça vahim. Nebahat'i götürdüğüm doktorlar, bunun akraba evliliğinden olabileceğini belirtti. İnşaatçıyım ama iş bulamadığım için çalışamıyorum. Yeşil kartımız var. Ancak bugüne kadar ilaçları kendi imkanlarımla aldım. Hastalık nedeniyle kızım ellerini kullanamıyor. Vücudu yara bere içinde. Kızım Nebahat'i de bu hastalıktan kaybetmek istemiyorum, bize yardım eli uzatsın."



Kendini bildi bileli kelebek hastalığı ile mücadele ettiğini anlatan Nebahat Tanrıkulu, "Doğduğumdan beri bu hastalığım var ve bununla mücadele ediyorum. Maddi olarak gücümüz kalmadığı için akrabalarımızın verdiği destekle ilaçlarımı alıyordum. Şimdi maddi durumumuz çok kötü. Yaralar canımı acıtıyor. Devlet büyüklerinden, hayır kurumlarından yardım talep ediyorum. Lütfen bana yardımcı olun" diye konuştu.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vafkı yetkilileri, bazı özel ithal ilaçları SGK'lılar gibi yeşil kartlı olanların da alamadığını belirtti.