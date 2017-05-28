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Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen kişi UMKE ekiplerince güçlükle kurtarıldı.

Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi kurtarıldı

Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi'nde arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan İdris Nas (27), vadinin sonundaki şelaleye ulaştı. Şelaleye tırmanmaya çalışan Nas, yaklaşık 10 metreden kayalıklara düştü. Arkadaşlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.

Yaralanan Nas, ekiplerce kayalıklardan kurtarılarak, sedye ile yaklaşık yarım saat taşınıp Kelebekler Vadisi Plajı'na indirildi.

Plaja karayoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle bota alınan Nas, yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesindeki Belcekız Plajı'na getirildi. Burada bekletilen ambulansa alınan Nas, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nas'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kelebekler vadisi #muğla #fethiye #faralya mahallesi #nas #UMKE
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