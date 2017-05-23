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Kelkit’te doğalgaz sevinci

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi’nde şehir içi doğalgaz dağıtım hattının yapımı için çalışmalara başlandı.

Kelkit’te doğalgaz sevinci

Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi’nde şehir içi doğalgaz dağıtım hattının yapımı için çalışmalara başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, kent içinde 75 kilometrelik doğalgaz dağıtım ana hattının çalışmalarına başlandığını belirterek doğalgazın ilçeye getirilmesi için çaba harcayalara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıl sonunda ilçeyi doğalgaz ile buluştuma müjdesini paylaşmak istediğini dile getiren Başkan Ünal Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk gün ‘Her şey güçlü ve gelişen Kelkit için’ demiştik. Bu prensiple çalışmaya aralıksız devam ediyoruz” dedi, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gümüşhane #kelkit
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