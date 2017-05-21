Maden ocağının iş güvenliği uzmanı tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı tutuklandı.



Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki Balyak Madencilik'e ait kömür madeninde metan gazı sıkışmasından iki kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle maden ocağının iş güvenliği uzmanı Yücel Er gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye çıkartılan Er, tutuklandı.



Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs'ta yoğun metan sıkışması dolayısıyla 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.



Olayın ardından gözaltın alınan maden ocağının ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürü Emre Tutsak tutuklanmıştı.