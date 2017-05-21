"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

Maden ocağının iş güvenliği uzmanı tutuklandı.

Kemer'de maden ocağındaki metan gazı sıkışması

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı tutuklandı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'ndeki Balyak Madencilik'e ait kömür madeninde metan gazı sıkışmasından iki kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle maden ocağının iş güvenliği uzmanı Yücel Er gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye çıkartılan Er, tutuklandı. 

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs'ta yoğun metan sıkışması dolayısıyla 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.

Olayın ardından gözaltın alınan maden ocağının ortaklarından Muhammed Murat Bal ve işletme müdürü Emre Tutsak tutuklanmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kemer #maden #maden ocağı #metan gazı #sıkışma #iş güvenliği #iş güvenliği uzmanı #tutuklama #ovacık mahallesi
banner863
Önceki Haber
Çelik üreticilerinin Ukrayna endişesi
Sonraki Haber
Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.