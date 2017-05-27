İşçileri taşıyan kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde işçileri taşıyan kapalı kasa minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Serkan Dilbaz (37) idaresindeki 20 H 3641 plakalı kapalı kasa minibüs, Kemer-Kumluca karayolu Karabucak mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüsteki 23 işçiden 5'i yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı kaza yerine gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Dilbaz'ın kullandığı minibüsün içerisinde koltuk olmadığı, işçilerin araçtaki kilime oturarak seyahat ettiği öğrenildi.



Minibüste bulunan diğer işçiler ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.