Kendisini döven kocasını av tüfeğiyle öldürdü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde aile içi kavgada kocasını av tüfeğiyle öldüren genç kadın gözaltına alındı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'nde medyana geldi. Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde evine gelen Mevlüt A. (38) eşi Sevinç A. (33) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt A. eşi Sevinç A.’yı darp etmeye başladı. Sevinç A., darp edilmesinin ardından evde bulunan av tüfeğini alarak eşi Mevlit A.’yı 2 el ateş ederek öldürdü.



Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mevlüt A.'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sevinç A. ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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