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Kerkük'te mayın patladı: 1 ölü, 2 yaralı

Bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı

Kerkük'te mayın patladı: 1 ölü, 2 yaralı

 Irak'ın Kerkük kentinde bir evin bahçesinde mayın patlaması sonucu aynı aileden bir çocuğun öldüğü ve 2 çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Karakolları Müdürü Albay Adil Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneydoğusundaki Bedir Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki mayının patlaması sonucu, oyun oynayan 3 kardeşten birinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Evin bahçesine mayının nasıl ve kim tarafından yerleştirildiğine dair emniyet güçlerinin soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Zeynel Abidin, evin Irak ordusunda görevli bir subaya ait olduğunu söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mayın patlaması #Kerkük #ırak
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