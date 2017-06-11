CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ev sahipliğinde Atatürk Havalimanındaki taksicilerle sahurda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Siyasetçinin görevi ülkeye huzur getirmektir" dedi.

0 0 0 0