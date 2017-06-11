CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen programda taksicilerle sahur yaptı.
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ev sahipliğinde düzenlenen sahur öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu "Siyasetçinin görevi ülkeye huzur getirmektir" dedi.
Sahurun ardından taksicilerle bir süre daha sohbet eden Kılıçdaroğlu daha sonra Atatürk Havalimanından ayrıldı.
ulusalkanal.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun ev sahipliğinde Atatürk Havalimanındaki
taksicilerle sahurda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada "Siyasetçinin görevi ülkeye huzur getirmektir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından düzenlenen programda taksicilerle sahur yaptı.