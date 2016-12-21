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Kilis'te eğitime kar engeli

Kilis'te eğitime kar engeli
Kilis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali İsmail Çataklı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Çataklı, gece başlayan kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler ile özel okullarda eğitime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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