Kilis'te çaldığı motosikleti satmak için Gaziantep'e götürmek istediği öne sürülen kişi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Nüveren Üstün, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki evinin önüne park ettiği motosikletin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak motosikleti M.C.S'nin çaldığını belirledi.



Ekipler, çalıntı motosikleti satmak için düz kontak yapıp Gaziantep'e gitmeye çalışan şüpheliyi Alaaddin Yavaşça Parkı önünde yakaladı.



Zanlının üstünde yapılan aramada, daha önce çalınan başka bir motosikletin ruhsatı ile ruhsat sahibinden dolandırdığı iddia edilen 250 lira ele geçirildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.