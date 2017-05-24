Denizli’nin Honaz İlçesinde kiraz üreticisi hava koşulları nedeniyle mağdur oldu. Fırtına kiraz ağaçlarını devirdi. Beklenmeyen yağmur kirazları çatlattı, çoğunu da yere döktü. Bu durumda üretici banka borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyor.

Önce fırtına ardından yağmur... Denizli’de kiraz üreticisini olumsuz hava koşulları vurdu.



Kiraz üretiminin önde gelen merkezlerinden Honaz ilçesinde üretici son yıllarda hava muhalefeti sebebiyle zor zamanlar yaşıyor.



Üstelik ilçede neredeyse kredi borcu olmayan yok.



Ürününe yaptırdığı sigortadan da faydalanamadı üretici. Nedeni ise, sigortanın bu riski kapsamaması…



Honaz Meyve Üretici Birliği Başkanı Musa Yalçınkaya ve kiraz üreticisi borçların faizsiz olarak ertelenmesini istedi.



Vatan Partisi Honaz İlçe Başkanı Ahmet Gündüz de hükümetin üreticiye sahip çıkmasını istedi.





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