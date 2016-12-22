Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu

- Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 11 polis memuru gözaltına alındı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 polis gözaltına alındı.



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla kentte görev yapan bazı emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda, 11 polis gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı.



Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.