Kırıkkale'de hamsi şenliği

Ankara Rizeliler Derneğinin etkinliğinde vatandaşlara hamsi ikram edildi

Ankara Rizeliler Derneğince Kırıkkale'de düzenlenen şenlikte vatandaşlara hamsi ikramında bulunuldu.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ve Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu tarafından başlatıldı.



Dernek Başkanı Kansızoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı illerde hamsi şöleni düzenlediklerini söyledi.



Başlangıcı Ankara Keçiören'de yaptıklarını ifade eden Kansızoğlu, şunları belirtti:

"Daha sonra Ankara Yenimahalle'de yaptık. Bugün de Kırıkkale'deyiz. Bu vesileyle Rize'yi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Rize, Türkiye'ye sığmıyor zaten. 22 metropol ilimizde de şenliğimizi icra edeceğiz. Bundan sonra Eskişehir, Çanakkale ve daha birçok ilde yapacağız. Rize'nin hamsisini, mıhlamasını, kara lahanasını, çayını Kırıkkale'ye tanıtmaya geldik. Kırıkkalelilere de şölenimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz." .

Açılışın ardından vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram eden Vali Haktankaçmaz ve beraberindekiler, daha sonra meydana kurulan çadırlarda yer alan yöresel ürün stantlarını gezdi.

Vatandaşlar, ekmek arası hamsi alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu.