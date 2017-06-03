Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 28 yabancıyı yakaladı.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.