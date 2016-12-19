Kırklareli'nden insan kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine insan kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir kamyonu ilçe girişinde durdurmak istedi.Kaynak: AA
Kamyonet sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak, hızla uzaklaşması üzerine jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yoluna kapan atarak aracı durdurdu.
Kamyonetin kasasında bulunan 3'ü Pakistan, 5'i Afganistan uyruklu 8 kişi, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.