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Kırklareli'nden insan kaçakçılığı operasyonu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yola kapan atılarak durdurulan kamyonetin kasasında 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nden insan kaçakçılığı operasyonu
Alınan bilgiye göre Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine insan kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir kamyonu ilçe girişinde durdurmak istedi.

Kamyonet sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak, hızla uzaklaşması üzerine jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yoluna kapan atarak aracı durdurdu.

Kamyonetin kasasında bulunan 3'ü Pakistan, 5'i Afganistan uyruklu 8 kişi, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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