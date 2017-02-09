'Kırmızı cıva' operasyonunda 3 kişi serbest

TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Denizli'den kente 250 mililitrelik metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi getiren 3 kişi serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından alınan ihbar doğrultusunda, kentte yaşayan V.T.'nin Denizli'den temin ettiği 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi Tokat'a bir otobüs firması ile gizli bir şekilde getirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine firmanın merkezine giderek burada şüpheli maddeyi teslim alan V.T. ile birlikte yanında bulunan İ.T., ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Metal tüp içerisinde 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeye de el koydu. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Serbest bırakılan ancak, TCK'nın 174'üncü maddesi gereği haklarında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi'nden işlem yapılan 3 şüpheli, 'Kırmızı cıva' olduğu tahmin edilen şüpheli maddeyi satmak için kente getirdiklerini söyledikleri öğrenildi. Nükleer sanayide ve patlayıcı yapımında kullanılan kırmızı civanın oldukça zehirli ve pahalı bir madde olduğu belirtildi.

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