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Kıyı Ege'de sağanak uyarısı

Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıyı Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam Çanakkale il geneli ile Çeşme Yarımadası, gece ve yarın sabahtan itibaren ise Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir il geneli ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olacağı belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Meteorolojik Uyarı #Kıyı Ege #sağanak yağış
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