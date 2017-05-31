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Kızılay'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Kızılay'daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kızılay Selanik 2 caddesi üzerinde bulunan bir internet kafeye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

İbar nedeniyle kapatılan Sakarya Caddesi trafiğe açıldı.



 

Etiketler; #ankara #kızılay #bomba ihbarı
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