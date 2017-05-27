Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş popülasyonun da artış görülüyor.

Samsun'da, 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kuş popülasyonun da artış görülüyor.



Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde baharın gelmesiyle göç hareketliliği başladı. Kış boyunca bölgede konaklayan çamurcun, kaşıkgaga gibi türler, yavaş yavaş Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nden ayrılıp kuzey yönünde yolculuğa çıkıyor. Yazı deltada geçirmek üzere Afrika tarafından göçen kuşlar ise Kuş Cenneti'ne ayrı bir renk katıyor.







Çok sayıda göçmen kuş türünün yaşam ve üreme alanı olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kış sezonunun yağışlı geçmesi sayesinde göldeki su seviyesinin yükselmesi, önceki yıllarda kuraklık nedeniyle azalan kuş popülasyonunu da artırdı. Kuş Cenneti'nde son yıllarda rastlanmayan oranda canlılık yaşanıyor.



Kuş popülasyonu artan Kızılırmak Deltası'nda 354 değişik türdeki binlerce kuşu görmek mümkün. Kuş sayısının artması, doğa bilimciler ile doğal hayat meraklılarını da bölgeye çekiyor.



"Kış ortası sayımında 100 binin üzerinde kuş sayımı yapıldı"



Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, AA muhabirine, deltada çok sayıda endemik kuş türü bulunduğunu söyledi.



Kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin ilgisini çeken deltaya yerli ve yabancı turistlerin de geldiğini belirten Kılınçer, "Geçen yıl aldığımız av yasağı kararı ve deltada bu yıl hava şartlarının da uygun gitmesi, yağışlı geçen mevsim sayesinde kuş sayısında önemli miktarda artış gözüküyor. Kış ortası sayımında 100 binin üzerinde kuş sayımı yapıldı. Bu da deltadaki kuş popülasyonunun geçen yıllara göre arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Av yasağının devam etmesiyle daha çok göçmen kuşun deltaya geleceğine inandığını dile getiren Kılınçer, daha önce av baskısı nedeniyle kuşların deltadan uzaklaştığını vurguladı.



Yasakla kuşların hareketlerinde de gözle görülür değişim yaşandığına işaret eden Kılınçer, "Önceden deltanın orta bölümlerinde bulunan kuşlar artık kıyıya doğru yaklaşıyor ve insanlardan kaçmıyor." dedi.



Kılınçer, Kızılırmak Deltası'nın Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Delta, ayrıca irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği belirlenen delta, bu yönüyle de uluslararası ornitolojik bir öneme sahip."