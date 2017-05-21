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Kocaeli'de ev yangını

Yangında biri bebek, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'de ev yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evde çıkan yangında, baba ve biri bebek 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde Mesut Karaosmanoğlu'na ait evin çocuk odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan Karaosmanoğlu ile çocukları Ayşe (1), Mücahit Enes (5) ve Ebubekir (4) dumandan hafif şekilde etkilendi.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #yangın #ev #bebek #çocuk #duman #yeşilyurt #mesut karaosmanoğlu
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