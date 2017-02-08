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Kocaeli'de gölette erkek cesedi bulunması

Körfez ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan Yılmaz'ı öldürdükleri iddiasıyla Mersin ve Adana'da 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de gölette erkek cesedi bulunması

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir gölette başından silahla vurulmuş halde bulunan Hasan İlker Yılmaz'ı öldürdükleri iddiasıyla Mersin ve Adana'da 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan İlker Yılmaz'ın (37) Yukarı Hereke Mahallesi Yayla Yolu mevkisindeki bir gölette başından silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Mersin'de H.S. ve Adana'da M.N.T'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'ye getirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yukarı Hereke Mahallesi Yayla Yolu mevkisindeki bir gölette, 8 Kasım 2016'da su üstünde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesetteki ilk incelemede başından silahla vurulduğu ve vücudunda da çeşitli işkence izleri olduğu belirlenmiş, cesedin, Hasan İlker Yılmaz'a (37) ait olduğu tespit edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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