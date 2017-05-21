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Kocaeli'de hurda geri dönüşüm tesisinde yangın

Gebze'deki tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de hurda geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle tesiste büyük hasar meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gebze #Geri dönüşüm tesisi #hurda #yangın
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