Gebze'deki tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir hurda geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından söndürüldü.



Yangın nedeniyle tesiste büyük hasar meydana geldi.