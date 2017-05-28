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Kocaeli'de silahlı market soygunu: 1 ölü

Müşteri kılığında girdiği markette işletmeciyi silahla vurarak öldüren soyguncu, kasadan aldığı paralarla kaçtı.

Kocaeli'de silahlı market soygunu: 1 ölü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, müşteri kılığında girdiği markette işletmeciyi silahla vurarak öldüren soyguncu, kasadan aldığı paralarla kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Murat Çobanoğlu Caddesi ile 227. Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan Bekir Budak'ın işlettiği markete gelen kimliği belirsiz kişi, yanındaki silahı Budak'a doğrultarak kasadaki paraları istedi.

Para vermek istemeyen ve soyguncuya direnen Budak, zanlının ateş etmesi sonucu yaralandı. Daha sonra soyguncu, kasadan paraları alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bekir Budak'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #silah #market #market soygunu #Ölü #müşteri
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