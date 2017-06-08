Gölcük ilçesinde, bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Habip Yüce yönetimindeki 54 BZ 071 plakalı otomobil, D-130 karayolu Yalova istikameti Beyoğlu Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak, 8 metre yükseklikten dereye düştü.



Bu arada kazayı gören ve ona çarpmamak için manevra yapan Bünyamin Pezuk idaresindeki 41 F 9651 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı.



Kazada sürücü Yüce ile yanında bulunan Ayşegül, Havanur Yüce, ismi öğrenilemeyen bebek ile Pezuk yaralandı.



Kocaeli itfaiye ekiplerince araçtan çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

