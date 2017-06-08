Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

Gölcük ilçesinde, bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Habip Yüce yönetimindeki 54 BZ 071 plakalı otomobil, D-130 karayolu Yalova istikameti Beyoğlu Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak, 8 metre yükseklikten dereye düştü.

Bu arada kazayı gören ve ona çarpmamak için manevra yapan Bünyamin Pezuk idaresindeki 41 F 9651 plakalı otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı.

Kazada sürücü Yüce ile yanında bulunan Ayşegül, Havanur Yüce, ismi öğrenilemeyen bebek ile Pezuk yaralandı.

Kocaeli itfaiye ekiplerince araçtan çıkan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Köprü #araç
banner863
Önceki Haber
Myanmar'da düşen askeri nakliye uçağı: Yolculardan 31'inin cesedi bulundu
Sonraki Haber
Eş-Şebab Somali'de askeri üsse saldırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.