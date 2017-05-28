Kandıra ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si ağır 8 kişi tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametinde seyreden Yusuf Acar yönetimindeki 45 TY 554 plakalı otomobil, Kerpe Kefken yol ayrımında karşı yönden gelen Kemal Kılıççeken idaresindeki 35 S 2858 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Yusuf Acar ve aynı otomobilde bulunan Fevzi Ulaş Bayraktar, Anıl Taşpınar ile diğer otomobilin sürücüsü Kılıççeken ve araçta bulunan Sinan, Emircan, Emrah ve Ferhat Kılıççeken yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Kılıççeken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunan Kemal ve Emrah Kılıççeken ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar Kandıra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir süre kontrollü verilen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.