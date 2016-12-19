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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Gebze'de düzenlenen operasyonda, bir konteynerde 240 kilogram esrar, 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir konteynerde 240 kilogram esrar ile 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Balçık Mahallesi'nde yılbaşında eğlence mekanlarına uyuşturucu madde sevk edileceği ihbarını değerlendiren Kocaeli ve Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir konteynerde depolanan 240 kilogram esrar ile 4 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli G.O, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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