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Kocaeli'de yıkım gerginliği: 10 gözaltı

Yuvacık Barajı mevkisindeki turistik mekanlara ait kaçak yapıların yıkımı sırasında polis ve işletmeciler arasında arbede yaşandı

Kocaeli'de yıkım gerginliği: 10 gözaltı

 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Yuvacık Barajı mevkisindeki turistlik mekanlara ait kaçak yapıların yıkımı sırasında polis ve işletmeciler arasında yaşanan arbedede 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, Yuvacık Barajı mevkisinde 10 bungalov ev ve restoranın kaçak yapıldığını belirledi.

Söz konusu işletmelere tebligat gönderilmesine rağmen bu yapıların kaldırılmaması üzerine harekete geçen İSU, yıkım kararı aldı.

Yıkım çalışmasını gerçekleştirmek için bölgeye gelen İSU'ya ait iş makinelerinin çalışmasını engellemek isteyen grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Arbede sonrası polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına alırken, yıkımı engellemek için işletmenin önüne çekilen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Daha sonra yıkım çalışmasına başlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yıkım #kocaeli #başiskele
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