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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçtikten sonra devrilen tır nedeniyle meydana gelen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu'nda Yalova istikametine giden Turgay Kılıççı idaresindeki 06 AV 8348 plakalı tır, merkez trafik ışıkları mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek devrildi.

Tırı gören ve ona çarpmamak için durmaya çalışan 9 araç ise zincirleme trafik kazasına karıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü ve araçlardaki 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tır sürücüsü Kılıççı'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun İzmit istikameti, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde, tırın ters şeride geçerek ağaçlara çarptığı ve etrafı toz bulutunun kapladığı görünüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #güvenlik kamerası
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