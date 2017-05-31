Kocaeli ve İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, yaklaşık 200 kilogram esrar ele geçirildi

Kocaeli merkezli iki ilde yaklaşık 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek, İzmit ilçesi ve merkezinde piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine İstanbul ve Kocaeli'de farklı tarihlerde operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Operasyonlarda, 198 kilo 829 gram esrar, 632 uyuşturucu hap, 4 tabanca ve bunlara ait 22 fişek ele geçirildi.



Ayrıca, tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu temin ettiği belirtilen 8 şüpheliye de "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.