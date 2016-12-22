Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını derinleştiriyor. Bu kapsamda Bylock kullandıkları tespit edilen 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonlar kapsamında 1 iş adamı, 3 özel okul öğretmeni, 1 avukat, 1 gazeteci, 3 öğrenci, 1 muhasebeci, 4 mühendis, meslekten ihraç edildi. 1 defterdarlık görevlisi ile çeşitli kurumlarda çalışan 6 işçi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüpheli kişi ise aranıyor.Kaynak: İHA
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