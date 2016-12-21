Kocaeli’de FETÖ’den 12 kişi tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 6’sı kadın 12’si erkek olmak üzere toplam 18 özel sektör çalışanından 12’si tutuklandı.Kaynak: İHA
3 kişi adli kontrol talebi ile 3 kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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