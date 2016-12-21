CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Kocaeli’de FETÖ’den 12 kişi tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 12’si tutuklandı.

Kocaeli’de FETÖ’den 12 kişi tutuklandı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne getirilen 6’sı kadın 12’si erkek olmak üzere toplam 18 özel sektör çalışanından 12’si tutuklandı.

3 kişi adli kontrol talebi ile 3 kişi de savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 

Kaynak: İHA
Önceki Haber
Terör propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı
Sonraki Haber
İstanbul Boğazı 4 saat trafiğe kapatılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.