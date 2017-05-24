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Konser sahnesinde sürpriz evlenme teklifi

Bartın’da bir genç, konser esnasında sahneye çıkarak kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu

Konser sahnesinde sürpriz evlenme teklifi

Bartın’da, Grup İmera konserinde sahneye çıkan bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Bartın Üniversitesince düzenlenen Bilim Sanat ve Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamında konser veren Grup İmera, sevilen şarkılarıyla öğrencileri coşturdu.

Konser esnasında sahneye davet edilen İslam Çağrı Sarıkaya (23), lise yıllarından beri kız arkadaşı olan Yasemin Özdemir’e (23), “Benimle evlenir misin?” diye teklifte bulundu.

Teklifin ardından solist Hüseyin Ulusan, Özdemir’i sahneye davet etti. İzleyicilerin alkışlarıyla sahneye gelen Yasemin Özdemir, Sarıkaya'nın evlenme teklifini kabul etti.

Sarıkaya da evlenme teklifini kabul eden Özdemir’in parmağına yüzük taktı. Konser izlemeye gelen gençler, bu mutlu ana alkışlarıyla destek verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #teklif #konser #Grup İmera #evlenme #Bartın
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