Kayseri'nin merkez Talas İlçesinde freni boşaldığı belirtilen halk otobüsü, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 1 üniversite öğrencisi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde kontrolden çıkan halk otobüsünün, park halindeki 7 otomobile çarparak durabildiği kazada bir üniversite öğrencisi öldü, 4 kişi yaralandı.



İlçeden Erciyes Üniversitesi yönüne giden Mehmet Işık yönetimdeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsü, Atatürk Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.



Yolun sağında park halindeki otomobillere çarpan otobüs, 7 araca zarar verip yaklaşık 200 metre sonra durabildi.







Otobüsün çarptığı bazı araçlar kaldırıma sürüklenip iş yerlerinin bahçelerine girdi, bazıları ise ezilip takla atarak kullanılamaz hale geldi.



Kazada yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Neslihan Can, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs sürücüsü Işık ile otobüsteki yolcular ve yayalardan 3'ü, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



İtfaiye ve belediye ekipleri, hasar gören araçları kaldırdıktan sonra yolu temizleyerek trafiğe açtı.