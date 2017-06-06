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Konya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Seydişehir ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burak Çatlıoğlu (26) idaresindeki 42 ZR 339 plakalı motosiklet, Uludağ Caddesi'nde, Mehmet G'nin (62) kullandığı 42 ZS 134 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza ağır yaralanan ve ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Çatlıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatlıoğlu'nun cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #seydişehir #motosiklet #Konya #kamyonet
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