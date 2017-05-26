"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Baba ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü kazada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çetinkaya olay yerinde, oğlu Muhammed İbrahim Çetinkaya (12) ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ömer Dolapçı, Yunus Emre Çetinkaya ve Cüneyt Dündar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Yunus Emre Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #Konya
banner863
Önceki Haber
Facebook kurucusu Zuckerberg, Harvard diplomasını aldı
Sonraki Haber
Akdeniz'de göçmen geçişleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.