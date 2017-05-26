Baba ile 12 yaşındaki oğlunun öldüğü kazada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Konya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir karayolunun 50. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü Çetinkaya olay yerinde, oğlu Muhammed İbrahim Çetinkaya (12) ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Ömer Dolapçı, Yunus Emre Çetinkaya ve Cüneyt Dündar, ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Tedavisi süren Yunus Emre Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.