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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans şoförü de yaralı yakınları tarafından darbedildi

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif Renklitan (36) ve C.S'ye (26) henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans sürücüsü G.Y. (41), yaralı yakınlarının saldırısına uğradı. Darbedilen G.Y, yaralılardan C.S'yi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olay yerine gelen başka bir ambulanstaki görevliler ise Arif Renklitan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Renklitan'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan ambulans şoförü G.Y ise polis merkezine giderek kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Konya #darp #ambulans şoförü #1 ölü 1 yaralı
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