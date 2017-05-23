Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Konya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen grubu takibe aldı.



Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların evlerindeki aramada bir miktar esrar ile 5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.



Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında bugüne kadar 270 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.