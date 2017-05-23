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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen grubu takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada bir miktar esrar ile 5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında bugüne kadar 270 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Konya
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