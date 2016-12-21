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Konya ve ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya ve ilçelerinde eğitime kar engeli
Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya merkeze bağlı Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ereğli, Akören, Çumra, Hadim, Halkapınar, Taşkent, Hüyük, Derbent, Seydişehir, Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 22 Aralık Perşembe tatil edildi.

Ayrıca, Akşehir ilçesinde hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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