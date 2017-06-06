İzmir Bademler Kooperatifi’nde her yıl milyonlarca çiçek üretiliyor. Kooperatifin varlığı sayesinde köylüler geçimini çiçekle sağlıyor. Bademler Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever Gazeteci Şule Perinçek’e kooperatifçiliğin neden bir zorunluluk olduğunu anlattı.

Her yıl çeşit çeşit milyonlarca çiçek üretiliyor…Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, İzmir’in başarılı üretici örgütlerinden birisi.İzmir'e yarım saat uzaklıkta bir köy olan Bademler’in 1962 yılından bu yana kooperatifleri var. Köy geçimini çiçek seralarından sağlıyor.UIlusal Kanal promramcısı gazeteci Şule Perinçek, kooperatifin çalışmalarını yerinde gözlemledi.Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, üreten Türkiye için kooperatifleşmenin bir zorunluluk olduğunu belirtti.Köyde yaşayan herkes çiçek ekiyor ve geçimini bu yolla sağlıyor.Bademler, Ege-Anadolu kültürünü içerisinde barından bir Tahtacı köyü…1963 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülü kazanan Susuz Yaz filmi bu köyde çekilmişti.Okuma yazma oranının yüzde yüz olduğu köyün 84 yıldır tiyatrosu bulunuyor.