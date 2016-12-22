Köpeği kurtarmak için seferber oldular

BURSA’nın İnegöl İlçesinde buz tutan gölete giren köpek buzların kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

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İnegöl’deki Kültür Parkın içindeki göletin içine köpek girdi. Buz tutan göletin üzerinde gezinen köpek, buzun kırılmasıyla suya düştü.



Çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanları ile el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.



Olay yerine gelen Kültür Park güvenlik görevlilerinden biri kendini göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi.



Görevli, suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarı çekti.

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