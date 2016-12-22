Köpeği kurtarmak için seferber oldular

İnegöl’deki Kültür Parkın içindeki göletin içine köpek girdi. Buz tutan göletin üzerinde gezinen köpek, buzun kırılmasıyla suya düştü.Kaynak: DHA
Çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanları ile el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Olay yerine gelen Kültür Park güvenlik görevlilerinden biri kendini göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi.
Görevli, suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarı çekti.
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