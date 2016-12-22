Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

Köpeği kurtarmak için seferber oldular

BURSA’nın İnegöl İlçesinde buz tutan gölete giren köpek buzların kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Köpeği kurtarmak için seferber oldular
İnegöl’deki Kültür Parkın içindeki göletin içine köpek girdi. Buz tutan göletin üzerinde gezinen köpek, buzun kırılmasıyla suya düştü.

Çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanları ile el ele tutuşarak köpeği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen Kültür Park güvenlik görevlilerinden biri kendini göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi.

Görevli, suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarı çekti. 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Kartal, Babel'i bekliyor
Sonraki Haber
Alman turist, plastik kelepçeyle boğuldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.