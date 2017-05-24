Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde cami imamı olarak görev yapan Güleç'in senaryosunu yazdığı tiyatro oyununda, köyün çocukları da oyunculuk yeteneklerini sergiledi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, senaryosunu bir köy imamının yazdığı tiyatro oyununda köy çocukları sahne aldı.



Çataloluk köyündeki camide imamlık yapan Murat Güleç, çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve bazı kavramları daha iyi anlayabilmeleri için Suşehri Müftülüğünün koordinesinde "Günümüz ailesinde anne ve babanın konumu" adlı tiyatro oyununu hazırladı.

Güleç'in yazdığı oyun için yaklaşık 3 aydır prova yapan Çataloluk köyünde yaşayan çocuklar, Kemalpaşa İlkokulunda izleyicinin karşısına çıktı. Çok sayıda vatandaşın izlediği oyun, beğeni kazandı.

Murat Güleç, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de farklı konularda senaryolar yazdığını söyledi.

İlçe merkezinde eğitim gören ancak Çataloluk köyünde yaşayan 10 öğrencinin rol aldığı 4 perdelik oyun hakkında bilgi veren Güleç, "Günümüz ailesinde anne ve babanın konumunu anlatan bir oyun sergiledik. Çünkü günümüz şartlarında büyüklere karşı birtakım olumsuz davranışlar yaşandığı aşikar. Bu sebeple bizler de bunu öğrenci kardeşlerimizle perdeye taşıdık. Aynı zamanda bazı yerlerde oyuncu olarak ben de yer aldım." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya ise İslam'a göre ailenin nasıl olması gerektiği ve günümüzdeki aksaklıkları görmeye vesile olan bir oyun izlediklerini belirtti.

Oyunu hazırlayan Güleç'i ve tiyatroda rol alan öğrencileri kutlayan Kaşkaya, "Dinimiz aslında bizim günlük yaşantımızdaki her hareketimizi, yapmış olduğumuz davranışları, ayet ve hadisler ışığında özümsememizi ister." dedi.