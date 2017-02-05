Şanlıurfa'nın Güvercin Köyü'ne uzanıyoruz. Köyde cep telefonu istasyonu var, internet var, ancak su yok. Kadınlar her gün tam 2 kilometre yol giderek eşek sırtında su taşıyor.

Sıra sıra eşekler, arkada kadınlar, ellerinde su bidonları....



Hava soğuk, yerler karlı. Ancak su ihtiyacı için her gün 2 kilometre yol gidiyorlar.



Güvercin Köyü'nde yaşayan Şanlıurfalı kadınlar köylerinde su olmadığı için eşek sırtında su taşıyor.



Taşınan su evde büyük varillerde depolanıyor. Çünkü su ihtiyacı çok fazla.



Zaman zaman kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde su sorunu yıllardır devam ediyor.



Köydeki kuyu kış aylarında yağmur ve kar suyuyla doluyor ancak yaz aylarında kuruyor. Bu da apayrı bir sorun. Köylüler, Belediyeden para karşılığında su alıyor.



Köy halkı artık karda, çamurda veya yaz sıcağında eşek sırtında su getirmek istemiyor, evlerinden musluklarla su akmasını istiyor.







ulusalkanal.com.tr