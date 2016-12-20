Köylülerden çimento fabrikası kurulmasına tepki

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'ne bağlı Doğancıl Köyü'nde yapılması planlanan çimento fabrikasının ÇED toplantısına tepki gösteren köylüler, fabrika yetkililerini ve görevlileri köye sokmadı.

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Geyve Doğancıl Köyü Mantarlık mevkiinde kurulması planlanan çimento fabrikasının ÇED toplantısı için köye gelen fabrika ve Çevre İl Müdürlüğü yetkililerine, köylüler yolu traktörlerle kapatarak köye girmelerine engel oldu. Köylülerin tepkisi ile karşılaşan yetkililer ÇED toplantısını yapamadı. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde jandarma geniş güvenlik önlemi alarak, toplantıya gelen görevlilerin bulunduğu araçların etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.



Fabrika ve Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinin köye girmesine izin vermeyen köylüler soğuk hava nedeniyle yolda ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinin toplantının yapılamadığına dair tutanağı okuması sonrası, "Direne direne kazanacağız", "Çimento fabrikası istemiyoruz“ sloganları atan köylüler dağıldı.



Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan, "Geyve halkının, Sakarya'lıların bu yöndeki geleceği karartılmasın. Temenni ediyoruz ikinci bilgilendirme toplantısına gerek duyulmasın. Biz mümkün oldukça sağduyu içerisinde buradayız. İkinci toplantı tekrarlanmaya kalkılırsa daha büyük bir kitle, daha büyük kalabalık ile daha organize edilmiş bir şekilde burada olacağız. Çünkü iş tatsızlaşmaya doğru gider. Yasal yollar sonuna kadar açık kullanacağız" dedi.



Bölgeye kurulması planlanan fabrikanın proje müdürü Engin Çeviker, "Yapılacak fabrikayla ilgili vatandaşları bilgilendirmek için geldik fakat bunu yapamadık. Halkın da kendine göre haklı düşünceleri var. Onlara saygı duyarak Çevre İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililerle toplantının yapılamadığına dair tutanak tutarak geri dönüyoruz. Çevreye zarar vermeyecek. Vatandaşlara fabrikanın zararlı olmadığını anlatamadık, fabrikayı tanıtamadık. Bundan sonraki süreç devem edecek" diye konuştu.