ÇORUM’da bir köyden geçen çayda toplu balık ölümleri yaşandı. Çaydan su içtiği tahmin edilen büyükbaş hayvanlardan da ikisi telef oldu.

Çorum’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uğrak köyü kenarından geçen Yılgınözü Çayı'na giden köylüler çok sayıda balığın telef olduğunu gördü. Bir süre sonra da köyde 2 büyükbaş hayvan otlandıkları bölgede telef oldu. Korkuya kapılan köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Bunun üzerine köye gelen ekipler su ve balıklardan numune aldı.



Köy Muhtarı Yaşar Sayar, bölgede otlatılan hayvanlardan iki büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlandığını, çağırdıkları veterinerin de hayvanların zehirlenmiş olduğunu tespit ettiğini söyledi. Muhtar Sayar, hayvanların telef olması, çaydaki ölü balıklar nedeniyle köye gelen ekiplerin inceleme başlattıklarını ifade etti.