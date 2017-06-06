Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

Köylüleri korkutan ölümler

ÇORUM’da bir köyden geçen çayda toplu balık ölümleri yaşandı. Çaydan su içtiği tahmin edilen büyükbaş hayvanlardan da ikisi telef oldu.

Köylüleri korkutan ölümler

Çorum’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uğrak köyü kenarından geçen Yılgınözü Çayı'na giden köylüler çok sayıda balığın telef olduğunu gördü. Bir süre sonra da köyde 2 büyükbaş hayvan otlandıkları bölgede telef oldu. Korkuya kapılan köylüler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Bunun üzerine köye gelen ekipler su ve balıklardan numune aldı.

Köy Muhtarı Yaşar Sayar, bölgede otlatılan hayvanlardan iki büyükbaş hayvanın aniden rahatsızlandığını, çağırdıkları veterinerin de hayvanların zehirlenmiş olduğunu tespit ettiğini söyledi. Muhtar Sayar, hayvanların telef olması, çaydaki ölü balıklar nedeniyle köye gelen ekiplerin inceleme başlattıklarını ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum
banner863
Önceki Haber
Belediyenin geliştirdiği sistemle rekolte arttı
Sonraki Haber
Gen terapisi ileri düzeydeki alerjilere çare olabilir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.