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Köylülerin yaralı halde bulduğu vaşak tedaviye alındı

Varto ilçesinde, nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşak, doğada yaralı halde bulundu.

Köylülerin yaralı halde bulduğu vaşak tedaviye alındı
İlçeye bağlı Yukarıalagöz köyünde köylüler, doğada yaralı halde buldukları vaşağı bir kutuya koyarak Varto Kaymakamlığına götürdü. 

Kaymakamlığın bildirmesi üzerine ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağı Muş Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. 

Burada Veteriner Hekim Okan Aysel tarafından ilk müdahalesi yapılan vaşağın boynunda ve ağzında yara olduğu belirlendi. 

Aysel, vaşağın çok önemli bir yarası bulunmadığını, tedavisinin ardından kısa sürede doğaya bırakılabileceğini söyledi. 

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin de vaşağı bulan köylüleri ödüllendireceğini açıkladı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Haydar Taşdemir ise vaşağı bularak yetkililere teslim eden köylülere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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