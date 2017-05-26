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KPSS alan sınavları için “15 dakika kuralı“ hatırlatması

"27-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2017-KPSS alan sınavlarının başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak"

KPSS alan sınavları için “15 dakika kuralı“ hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2017-KPSS alan sınavlarının başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2017-KPSS alan sınavlarının birinci oturumunun (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) yarın saat 10.00'da, ikinci oturumunun (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.30'da, üçüncü oturumunun ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 28 Mayıs saat 10.00'da uygulanacağı belirtildi.

Sınavların başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı, 10.00'da başlayacak oturumlar için saat 09.45'ten sonra, 14.30'da başlayacak oturum için ise saat 14.15'ten sonra adayların, sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kpss #hatırlatma #15 Dakika Kuralı
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